- UPDATE – Minora a fost gasita potrivit unui comunicat al Politiei. ATI VAZUT-O? Politistii ieseni cauta o minora care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea fetei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la…

- Minora nu a fost victima niciunei infractiuni.Politistii din Sibiu anunta ca o minora data disparuta ieri a fost gasita azi la Constanta "In referire la plecarea voluntara a minorei P.A.M., sesizata in dimineata zilei de 28 iulie a.c., va informam ca, la data de 29 iulie a.c., in jurul orei 00,15, minora…

- Copila de 14 ani din Ialoveni care a plecat de acasa cu un tanar de 19 ani a fost gasita. Informația a fost confirmata pentru Știri.md de catre ofițerul de presa Silvia Vetcu. Potrivit poliției, minora și tanarul cu care a plecat de acasa au fost gasiți in municpiul Balți. Actualmente, aceasta se afla…

- Minora de 13 ani cautata de politie dupa ce a plecat de acasa si nu a mai revenit a fost gasita sambata, Politia anuntand ca nu a fost victima niciunei infractiuni, informeaza institutia, potrivit Agerpres. "Ca urmare a activitatilor de investigatii si cautari desfasurate de politistii satmareni,…

- IPJ Botoșani a anunțat ca luni a fost gasita femeia de 41 de ani care a disparut sambata. Aceasta a fost gasita in comuna Coțușca, județul Botoșani, și era legata cu mainile la spate. Femeia, care prezenta urme de violența, le-a povestit polițiștilor ca a fost violata de un barbat potrivit Mediafax.

- Polițiștii din Francești au identificat pe raza satului Coșani, o minora de 13 ani, din municipiul Targu Jiu, care figura ca urmarita național. Pe 22 iunie, polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, de 36 de ani, din localitate, ca fiica sa de 13 ani a plecat in mod voluntar…

- O minora, in varsta de 12 ani, din comuna Mitreni, a pus politistii pe jar dupa ce a disparut de acasa. Fata se certase cu bunica, motiv pentru care a decis sa plece de la domiciliu. Timp de mai multe ore, aseara, zeci de forte de ordine au cautat-o, dupa cateva ore fiind gasita ascunsa intr-o zona…

- Polițiștii au depistat minora disparuta, in virsta de 13 ani, care la data de 12 iunie ar fi parasit voluntar domiciliul din orașul Roznov. “La data de 12 iunie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați de catre o femeie de 49 de ani cu privire la faptul ca fiica sa, de 13 […]…