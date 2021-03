Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni cauta o fata de 15 ani, din comuna Malini, care joi a plecat la scoala si nu s-a mai intors acasa. „La nivelul IPJ Suceava au fost dispuse masuri de cautare a minorei disparute Lucanu Mihaela, de 15 ani, din comuna Malini, sat Paraie, care la data de 18.02.2021 a plecat de acasa…

- O adolescenta de 15 ani din Suceava este cautata de polițiști dupa ce parinții au anunțat ca aceasta a plecat, joi, la școala, insa nu s-a mai intors. Toți cei care au informații despre adolescenta sunt rugați sa sune la poliție, transmite Ziarul Svnews. Lucanu Mihaela, in varsta de 15 ani, a plecat…

- Condamnat la 5 ani cu inchisoare in dosarul Interagro, omul de afaceri Ioan Niculae nu a fost gasit de politisti acasa, la domiciliul din Zimnicea, pentru a fi dus la penitenciar, si a fost dat in urmarire generala.Politistii nu l au gasit acasa pe Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare…

- Cautarile copilului de sapte ani din judetul Arad, care nu s-a mai intors acasa dupa ce plecase la o stana, continua, la doua saptamani de la disparitia sa. Familia baiatului este convinsa ca acesta ar fi fost rapit de persoane necunoscute, potrivit news.ro. Potrivit reprezentantilor Politiei…

- In multe familii exista situații sociale care pot pune in pericol viața copiilor. Charlee, in varsta de 2 ani, a fost plasata in grija bunicii sale, din anumite motive. Dar, intr-o zi, bunica fetei a plecat de acasa, lasand fetița singura.Charlee a ieșit din casa, probabil in cautarea bunicii sale,…

- Fetita de 11 ani, data disparuta, joi, s-a intors acasa vie si nevatamata. Despre aceasta a anuntat matusa copilei, care a scris o postare despre disparitia ei.Femeia a declarat pentru PUBLIKA.MD ca fara s-a intors seara acasa, insa nu a putut oferi mai multe detalii.

- Aproximativ 200 de persoane, majoritatea voluntari, dar si pompieri, politisti si jandarmi, participa duminica la cautarea copilului de 7 ani a carui disparitie a fost anuntata sambata seara de catre mama. Femeia le-a spus politistilor ca fiul ei s-a dus la joaca si nu s-a mai intors acasa. Copilul…

- Mai multe echipaje de pompieri, voluntari si un echipaj SMURD s-au mobilizat pentru cautarea unui baiat de 7 ani din orasul Chisineu Cris, judetul Arad, care a plecat de acasa sa se joace si nu s-a mai intors.