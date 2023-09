Stiri pe aceeasi tema

- O noua altercatie intre adolescente a avut loc in municipiul Hunedoara, din cauza unei cereri de prietenie pe o retea de socializare. Una dintre fete a fost atinsa cu o tigara aprinsa in zona fruntii. „In data de 6 septembrie 2023, in jurul orei 20:10, la sediul Politiei Municipiului Hunedoara s-au…

- Un caz șocant a avut loc sambata in Germania. Cu o cruzime inimaginabila, un barbat in varsta de 40 de ani a atacat cațiva copii ucraineni. Un baiat de 10 ani a fost luat și aruncat de pe un pod, intr-un canal.

- O fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, inghesuita sub o banca, de un barbat care mergea la pescuit. Cadavrul prezenta urme de violența, a transmis ZIUA de CONSTANTA.

- Un incident violent in care au fost implicate doua fete din Reșița a ajuns in atenția polițiștilor din acest oraș, dupa ce imagini cu altercația au ajuns publice. Politistii din Resita au deschis o ancheta. Totul dupa ce o adolescenta de 15 ani a lovit o fata, in varsta de 14 ani, in urma unui […]…

- Din primele informații, se pare ca fratele victimei nu era de acord cu relația pe care o avea sora lui. Adolescenta se intalnea cu un barbat mai in varsta. Urmeaza detalii cu un puternic impact emoțional. Arma folosita a fost un pistol de tip airsoft cu bile. Copila a scapat fara rani grave insa i-au…

- S-a aflat motivul halucinant pentru care șoferul din Brașov a dat intenționat cu mașina peste copilul de șapte ani. Victima este varul tanarului de 20 de ani de la volan, iar acesta a reacționat violent pentru a-i da o lecție baiatului pentru ca a dat intenționat de 3 ori cu mașina peste el. Totul pentru…

- Fata de 17 ani impușcata in cap de fratele ei, cu pistol de tip airsoft: Motivul șocant pentru care a recurs la acest gestO fata de 17 ani, din județul Galați, a fost impușcata in cap, de fratele ei. Acesta era nervos ca adolescenta are o relație cu un barbat mai in varsta, cu care familia nu este…