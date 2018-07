Stiri pe aceeasi tema

- Directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovastru, a fost implicat intr-un grav accident rutier pe DN 17, la Ilișești. BMW-ul condus de silvicultor a lovit violent o fata in varsta de 12 ani, care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs marți, ...

- Jandarm din Galați, spulberat pe trecerea de pietoni de un camion. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital, cu numeroase fracturi. Tanarul sofer nu i-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc in fata sediului Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati. Jandarmul traversa strada spre…

- Un tanar de 23 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a acrosat o minora pe trecerea marcata cu zebra. Victima a fost internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, pe DN 66, in localitatea Bumbesti-Jiu. Aici, copilul de 14 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Alunu, judetul Valcea. Baiatul este in stare foarte grava. Acesta a fost transportat…

- O tanara in varsta de 18 ani a fost accidentata de un autoturism pe o trecere de pietoni de pe Calea Burdujeni din municipiul Suceava, in dreptul pieței din cartier. Accidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 21.20, dupa impact șoferul plecand de la fața locului și fiind gasit ulterior la ...

- S-a intamplat azi noapte, in jurul orei 23, cand un barbat care s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, a fost lovit violent de catre un conducator auto care nu a oprit pentru a-i acorda prioritate. Șocați, martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje…

- Un accident soldat cu ranirea a doi copii a avut loc azi (18 mai) dimineața in orașul Livada. Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni. Cei doi copii mergeau spre școala. Șoferul este un barbat de 39 de ani, acesta aflandu-se la volanul unui camion. Cei doi copii au fost raniți ușor, insa […]

- O fetita de zece ani a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce a fost accidentata pe DN 26, cand intentiona sa traverseze pe trecerea de pietoni, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, din primele verificari a reiesit…