Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 23 iunie a.c., in jurul orei 19:10, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați de reprezentanții DGASPC…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Geoagiu, județul Hunedoara. „La data de 23 iunie 2023, in jurul orei 12:45, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizata de un barbat din localitate…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- Duminica seara, in jurul orei 23:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, Manole Diana Denisa, in varsta de 14 ani, din Hunedoara, a plecat de acasa in jurul orei 21:00 si nu a mai revenit. In plus, fata nici nu poate fi contactata, deoarece…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, Ioana-Paula Sinescu a plecat de la domiciliul sau din localitatea Orțișoara…

- MINORA DISPARUTA Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Orțișoara, județul Timiș. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, SINESCU IOANA-PAULA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…