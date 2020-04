Fata cu Vioara de Cristal vindecă România pe ritmuri de vals Fosta concurenta X Factor, Raluca Raducanu, cunoscuta ca Fata cu Vioara a ales sa concerteze in incinta mai multor spitale din București pentru a pune un zambet pe buze medicilor și pacienților care se lupta cu necruțatorul coronavirus. “Inca de atunci visam ca o sa vindec lumea cu vioara mea, și nu orice vioara, o vioara de cristal. Pentru ca timpul nu mi-a permis și am fost mereu implicata in diverse colaborari, nu m-am putut ocupa nici de vioara de cristal și de vindecarea lumii. Acum, cand lumea chiar s-a imbolnavit, timpul in sfarșit este de partea mea. Am reușit sa ajung la instrumentul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra in stare de urgența incepand de luni, in contextul evoluției ingrijoratoare a epidemiei de coronavirus. Ultima data cand in Romania a fost decretata stare de urgența a fost in timpul mineriadelor din ianuarie 1999.Starea de urgența, la fel ca și starea de asediu, este o masura excepționala…

- Romanii care, speriați de coronavirus, au golit rafturile magazinelor, incearca sa dea marfa inapoi. Mulți dintre ei sunt insa refuzați, potrivit evz . Unii dintre clienții unui centru comercial din București au vrut, de exemplu, sa inapoieze 14 kilograme de fasole. Au fost, insa, refuzați. Intre timp,…

- Radu Banciu a comentat, in ediția de luni seara a emisiunii „Lumea lui Banciu”, posibilitatea ca așa-zisul Covid-19, coronavirusul care a produs mii de decese la nivel global, sa ajunga și in Romania.Traian Basescu este de acord cu decizia CCR și o explica: 'Loialitatea constitutionala te…

- Președintele PRO Romania a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre o eventuala alianța cu PMP. Fostul premier a exclus o astfel de asociere, aducand in discuție raazboiul pe care l-a avut, il are și il va avea cu fondatorul partidului condus acum de Eugen Tomac."Eu cu domnul Basescu,…

- "Vision 2030" este conceptul Prințului moștenitor al Arabiei Saudite privind emanciparea Regatului din Golf. Este posibil ca inginerii din Romania sa fie din nou la mare cautare in aceasta țara.

- Cine crede ca ministerele sunt conduse de ministri este naiv, acestea fiind ale functionarilor, in timp ce ministrul este vazut ca un fraier, care oricum vine si pleaca, a afirmat, luni, Varujan Pambuccian, membru in Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, potrivit…

- Cinemax, cel mai mare lant de cinematografe multiplex din Slovacia, a anuntat inca din toamna anului 2018 ca va intra pe piata din Romania . Pe 27 decembrie Cinemax a inaugurat primul cinematograf, in Veranda Mall, in urma unei investitii de 2...