- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat sambata ca nu doreste ca Rusia sa se intoarca la practica din epoca sovietica de a avea conducatori pe viata care au murit in functie, fara o strategie de...

- Presa locala din Rusia relateaza ca o fata de 13 ani ar fi ramas insarcinata cu un baiat de 10 ani. Copiii se pretind casatoriti pe profilele lor din retelele sociale. Autoritatile federale ruse ancheteaza cazul, relateaza Daily Mail.

- Anul acesta, Tily Niculae va deveni mama pentru a doua oara, iar in preajma sarbatorilor de iarna, actrița a ales sa imparta bucuria cu fanii ei. Zilele trecute, vedeta a plecat intr-o vacanța alaturi de soțul și fiica ei, chiar daca in scurt timp va naște.Se pare ca aceasta vacanța a fost planuita…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Cezar Ouatu a facut declarații emoționante despre țara in care locuiește. Mai mult, acesta a declarat ca se considera un ambasador in tot ce inseamna ideea de Romania, prin prisma carierei de artist.„Cand am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce inseamna mandria…

- Este doar una din slabiciunile Uniunii Europene. Nu poate funcționa corect decat intr-un context bazat pe viziuni politice REZONABILE și DEMOCRATICE. Orice scurt-circuit autoritarist, antidemocratic sau naționalist o perturba politic. Exista insa și o alta amorsa a slabiciunii europene: decalajele…

- De cand au devenit parinti pentru a doua oara, Deea si Dinu Maxer sunt in culmea fericirii! La nastere, in timpul operatiei de cezariana situatia s-a complicat, dar totul s-a terminat cu bine. Se bucura de aceasta perioada in patru si incep, usor-usor, sa se pregateasca de botez!

- Viața bate filmul pentru cantareața de muzica populara Silvana Riciu. Daca anul trecut ieșea dintr-un mariaj de 20 de ani, in toamna asta s-a recasatorit și are in plan sa-și mareasca familia in viitorul apropiat. Silvana Riciu s-a maritat luna trecuta cu un coleg de breasla, Nicușor Ionița. Cei doi…

- Bucurie fara margini in viata Ioanei Grama. Simpatica vloggerita a nascut in urma cu putin timp. Ioana Grama a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, iar marea veste a fost data de proaspata mamica.