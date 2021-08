Stiri pe aceeasi tema

- O copila in varsta de 16 ani l-a ucis pe barbatul care ar fi incercat sa o violeze, apoi a sunat la 112 pentru a anunța crima petrecuta intr-un apartament din Piatra Neamț. Au fost patru apeluri la 112, spun oamenii legii, potrivit carora nu a fost niciun apel anterior omorului, anunța Mediafax.…

- Alexandra, fata de 16 ani care a ucis un barbat ce ar fi sechestrat-o si ar fi incercat sa o violeze in locuinta lui din Piatra Neamt, a fost internata intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), unde primeste consiliere dupa socul prin care a trecut. Ea…

- E oficial! Adolescenta care a fost sechestrata și aproape violata de un barbat din Neamț pe care ulterior l-a ucis va fi cercetata in libertate. Decizia luata de autoritați in cazul crimei din Piatra Neamț a venit la aproximativ 24 de ore de la tragedie. In tot acest timp, mama tinerei s-a temut pentru…

- Scene de groaza au avut loc in Piatra Neamț, acum doua zile, cand o adolescenta de 16 ani a injunghiat mortal un barbat care ar fi incercat sa o violeze. Totul s-a petrecut intr-un bloc situat la strada, in jurul orei 01:00. Un apel la 112 a anunțat crima, iar echipajele de Poliție au ajuns in scurt…

- O fata de 16 ani a injunghiat mortal un barbat de 41 de ani, in apartamentul acestuia din Piatra Neamț. Individul a incercat s-o violeze, dupa ce a chemat-o acasa la el ca sa discute despre un loc de munca in strainatate. Crima a avut loc in noaptea de luni spre marți, intr-un bloc din […] The post…

- Mama tinerei de Neamț care l-a ucis pe cel care a vrut sa o violeze vine cu marturisiri șocante. Adolescenta a stat o ora si jumatate cu cadavrul langa ea, in condițiile in care politistii au spart ușa unui alt apartament. In tot acest timp, copila a trecut prin momente de groaza, dupa ce a alertat…

- Astazi s-a dat alarma la Piatra Neamț dupa ce un barbat a fost ucis de o adolescenta, pe care ar fi ademenit-o in locuința cu promisiunea unui loc de munca. Insa, Alexandra, supusa tentativei de viol, a pus mana pe cuțit și pentru a se apara l-a ucis pe agresorul sau. Acum insa, dupa ce cazul a facut…

- Crima ar fi avut loc in noaptea de luni spre marți, intr-un apartament din Piatra Neamț. A fost anunțata la 112 de o adolescenta de 16 ani care a marturisit ca l-a injunghiat mortal pe barbat intrucat acesta a incercat sa o violeze. Adolescenta a indicat un numar greșit al apartamentului, iar polițiștii…