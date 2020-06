Stiri pe aceeasi tema

- O tanara ce a depus o plangere penala in numele Centrului Filia pentru Alexandru Balan ”Colo”, cel care a instigat la violarea minorelor, a fost amenintața de fanii acestuia. Aceasta spune ca a primit numeroase mesaje din partea susținatorilor vloggerului.

- Andrada Cilibiu, cea care a redactat plangerea penala impotriva lui Alexandru „Colo“ Balan in numele Centrului Filia, a marturisit ca a primit numeroase amenintari cu violul de la fanii vloggerului.

- Iulia Albu a rabufnit și facut publica propria versiune cu privire la afirmațiile fostului soț, Mihai Albu , precizand ca se roaga de el sa iși viziteze fiica, insa acesta refuza invocand lipsa timpului. „Nu mai lua ca adevar absolut elucubrațiile unui ipocrit. Efectiv ne rugam de el sa iși viziteze…

- Dana Rogoz da dovada de o solidaritate impresionanta. Indragita actrița se implica in prevenirea coronavirus și susține statul acasa, ba chiar vine cu o soluție remarcabila pentru mamici și copii. Dana Rogoz, in varsta de 34 de ani, este mamica și, in plus, este și insarcinata și ințelege intocmai cat…