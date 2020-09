Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in cazul agresiunii din Targu Jiu. Adolescenta care a batut cu bestialitate o minora și care a fost reținuta ulterior de polițiști a fost acum lasata in libertate!

- Tatal fetei batute si umilite de alte minore din Targu Jiu este socat sa-si vada copilul in situatia asta. "Are dureri! Ce e clar e ca o sa isi revina greu din socul asta. Asa au spus ca ii trebuie un an de consiliere. Le-a mai vazut pe fete? Au mai lovit-o fetele astea ? Nu, acum…

- Minora de 13 ani din Targu Jiu, batuta de alte patru adolescente Una dintre agresoarele minorei de 13 ani din Targu Jiu, o adolescenta de 14 ani, a fost reținuta timp de 24 de ore, informeaza IPJ Gorj. Potrivit sursei citate, adolescenta de 14 ani a fost reținuta și introdusa in Centrul de Reținere…

- Cristina Ich a reacționat dur dupa ce a vazut imaginile cu adolescenta din Targu Jiu care este batuta cu bestialitate de un grup de fete. Copila este tarata de par, scuipata și batuta cu pumnii și picioarele. Celebrul influencer Cristina Ich nu a ramas deloc indiferenta la vederea imaginilor…

- Un nou videoclip cu batausele din Targu Jiu a aparut in spatiul public. Victima a fost palmuita minute in sir in fata unui bloc si lovita cu genunchiul in stomac. Agresoarele au invocat mai multe motive, cum ar fi ca isi apara varul sau nora sau ca nu stiu ce ar fi zis victima. Citeste si: Imagini…

- O minora de 13 ani din Targu Jiu a fost batuta cu bestialitate de alte patru fete, in timp ce altcineva, probabil un tanar, filmeaza toata scena. Dupa ce imaginile au aparut in spațiul public, poliția s-a autosesizat, a deschis o ancheta penala și deja a adus la audieri doua dintre minorele bataușe,…

- Mama Mariei este disperata, dupa ce mai mulți adolescenți i-au batut crunt fiica. Femeia cere dreptate și este pregatita pentru orice ca sa ii pedepaseasca pe cei implicați in traumatizarea copilei sale.

- O fetița de 11 ani, din Ribnița, a fost batuta in plina strada chiar de mama sa, o femeie de 30 de ani, care era in stare avansata de ebrietate. Cazul a avut loc in noaptea de vineri, 7 august 2020, poliția fiind alertata de niște locuitori ai orașului Ribnița, care i-au sarit in ajutor copilei.