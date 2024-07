Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care a murit, marti, dupa ce a fost atacata de un urs pe Jepii Mici avea leziuni foarte grave produse prin caderea de la inaltime, insa si ranile provocate de animal erau foarte grave, au stabilit medicii legisti. „Au fost doua tipuri de leziuni: leziuni produse prin precipitare, cadere de la…

- Apar informații cutremuratoare in cazul tinerei de 19 ani ucisa, marți dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi. Tragedia s-a derulat in direct, cu dispecerii 112 in telefon, pentru ca atat fata, cat și prietenul ei sunasera, in paralel, sa ceara ajutor. Intervenția i-a marcat profund și…

