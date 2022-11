Fâsul american. Și coșmarul global Inițial, am crezut ca vrea sa ma intrebe ceva despre echipa de fotbal Aerostar. Sau, așa cum obișnuiește el sa-i spuna, IRAV. Ce a facut IRAV-ul, cu cine joaca etapa viitoare, ce șanse de promovare sunt… Ma rog, chestii dintr-astea. Așa ca am ramas de-a dreptul traznit atunci cand batranelul amabil, cu care-mi mai incrucișez […] Articolul Fasul american. Și coșmarul global apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum titrasem in avancronica de etapa? „Afara nu-i ca acasa”. Și așa a și fost pentru Aerostar in runda a 12-a din Liga a III-a. Invinsa pe nedrept de Metalul Buzau, in meciul de pe teren propriu disputat in tur, echipa antrenata de Mișu Ionescu și-a recuperat punctele sambata, impunandu-se in Crang…

- Etapa a 12-a a Ligii a III-a o gasește pe CSM Bacau jucand pe teren propriu, spre deosebire de divizionarele C bacauane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo, care vor evolua in deplasare. Ocupanta locului 2 in Seria 1, CSM va intalni sambata, pe „Letea”, Șomuzul Falticeni, o noua și probabila victorie…

- Divizionara C bacauana incepe un tur al liceelor bacauane, prima etapa fiind azi, de la ora 11.00, la Colegiul Tehnic de Comunicații Parcurs foarte bun pentru divizionara C bacauana Aerostar in aceasta stagiune de toamna. Cu 17 puncte in opt etape și cu o medie de peste trei goluri per partida, „aviatorii”…

- Aerostar a surclasat –o pe Dacia Unirea Braila cu 5-0, CSM Bacau a remizat in prelungiri pe terenul Brodocului, in timp ce FC Dinamo Bacau a inregistrat un nou eșec, fiind invinsa acasa cu 1-0 de Sporting Liești O noua etapa- penultima a turului- cu de toate pentru divizionarele C bacauane. Vineri,…

- In penultima etapa a turului din Liga a III-a e rost de puncte pentru toate cele trei divizionare C bacauane. Vineri, in uvertura Seriei 2, Aerostar primește vizita „lanternei roșii” Dacia Unirea Braila, care, dupa șase infrangeri, majoritatea la scoruri foarte mari, a fost la un pas de a o invinge…

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- Deși au dominat copios Focșaniul, „aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu au trebuit sa se mulțumeasca doar cu o remiza alba. Un egal care ii strange la subsuori și pentru „CSMeii” lui Cristi Popovici, autori ai unei prestații foarte bune impotriva Ceahlaului Cate doua puncte pierdute. Mai intai de Aerostar,…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…