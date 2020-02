Fast food-urile McDonald's sunt acuzate că au micşorat cheesburgerii. Cum se apără compania Clientul nemultumit a postat imaginea cu comentariul: "N-am mai fost la Mac de ceva timp, burgerii au acum dimensiuni de fursec?". Postarea a atras o multime de comentarii, majoritatea ale altor clienti care doreau sa se planga de dimensiunile si calitatea produselor. "Spre rusinea mea, am ajuns ca la vizita anuala pe care o fac la Mac, sa imi cumpar cate doi cheesburgeri, din cauza asta", a comentat un alt utilizator. "N-am mai fost de 15 ani, dar chiar ca e jumatate din cat era", s-a plans un altul, chiar daca neimplicat si dezinteresat, dupa cum chiar el marturiseste cu mandrie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

