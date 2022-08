Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 09.08.2022, pompierii au intervenit in peste 1.700 de situatii de urgenta In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.707 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel, 1.349 de persoane au…

- Un barbat a fost gasit fara suflare, in urma unui incendiu de vegetație uscata. Potrivit primelor informații, nu se știe momentan din ce motiv au izbucnit flacarile care au cuprins aproximativ 100 de hectare. Cu atat mai mult, polițiștii nu au oferit detalii cu privire la identitatea victimei. Focul…

- Pompierii clujeni au intervenit la un incendiu de autoturism petrecut pe raza localitații Izvoru Crișului. O mașina a fost distrusa aproape in totalitate de un incendiu violent. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un incendiu de autoturism petrecut pe raza localitații Izvoru…

- Pompierii prahoveni au intervenit, duminica dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu puternic produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT din cauza fumului. UPDATE / Incendiul care a izbucnit la groapa de gunoi a orasului Baicoi a fost stins,…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier teribil, petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca. O tanara a decedat, iar trei persoane au ajuns la spital, intre care și o fetița de doar 10 ani. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu la Therme București. Primele informații arata ca pompierii au intervenit de urgența la centrul de recreere din Balotești, Ilfov, cu 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, descarcerare, un echipaj SMURD și o scara.

- Joaca de a soarecele si pisica nu s a incheiat deloc bine pentru o felina. Mult mai rapid, soricelul a reusit sa fuga printr o teava. In goana dupa el, pisica nu si a calculat bine traseul si a ramas cu tot capul blocat in teava respectiva.Potrivit IGSU, cand au gasit o, stapanii au facut tot posibilul…

- Pompierii militari ai ISU Suceava, de la subunitatile din Vatra Dornei si Campulung Moldovenesc, au intervenit noaptea trecuta cu 6 autospeciale de stingere, 2 autoscari mecanice si 2 ambulante SMURD, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la cladirile unei societati comerciale cu profil…