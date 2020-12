Stiri pe aceeasi tema

- Un thermopolium, un fel de „fast-food” stradal din Roma Antica, decorat cu motive policrome si aflat intr-o stare foarte buna de conservare, a fost adus la lumina la Pompei, au anuntat sambata reprezentantii sitului arheologic, relateaza AFP. Blatul acoperit cu cenusa vulcanica fusese partial dezgropat…

- O echipa de arheologi a descoperit in nordul Israelului un altar antic, cu o vechime estimata la 1800 de ani, dedicat zeului Pan, zeul turmelor si al ciobanilor, ascuns intr-o biserica bizantina, transmite sambata Live Science. Pe altar se afla un inscris realizat stangaci pentru ca autorul…

- Arheologii au descoperit ramasitele bine conservate a doi barbati care au murit arsi de eruptia vulcanica ce a distrus orasul antic Pompei in anul 79 d. Hr, a anuntat sambata ministrul Culturii din Italia, potrivit Reuters.

- Arheologii au descoperit ramașițele bine conservate a doi barbați care au murit in erupția vulcanica ce a distrus vechiul oraș roman Pompei in urma cu aproape doua mii de ani, scrie BBC.com.

- Arheologii israelieni au dezgropat la Ierusalim un urcior de lut cu o vechime de 1.000 de ani care continea patru monede de aur, a anuntat luni Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), citata de agentia Xinhua. Micul recipient din lut, din perioada islamica timpurie, a fost descoperit in apropiere…

- Asezarea din Muntii Anzi, inclusa in Patrimoniul Mondial Unesco in 1983, a gazduit un ritual incas organizat de autoritati in semn de multumire adusa zeilor. Numarul vizitatorilor va fi restrictionat la 675 pe zi (aproximativ 30- din capacitate), din motive de siguranta. Redescoperita in 1911 de un…