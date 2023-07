FAST BOY a lansat Good Life FAST BOY a lansat “Good Life”. Cu vibrații pulsatoare și un mesaj inalțator, aceasta melodie este o dovada ca, chiar și in vremuri furtunoase, exista ceva pentru care merita sa traiești. „GOOD LIFE” este inca o producție captivanta a duo-ului german. In timp ce scriau piesa, cei doi frați și-au propus sa raspandeasca speranța in perioadele de criza: „Desigur ca lumea in care traim este departe de a fi perfecta – dar poate ca melodia noastra GOOD LIFE poate fi o reamintire ca exista mult BINE in toate, trebuie doar sa aruncam o privire mai atenta.” Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre!… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, a anunțat in emisiunea „Vorbește lumea” ca a ales deja numele bebelușului. Cantareața iși dorește foarte mult sa devina mama și spera ca acest lucru sa se intample cat mai repede.Lidia Buble a fost invitata in emisiunea „Vorbește Lumea”, prezentata de Lili Sandu,…

- Ruga cartierului Lipovei a fost magnet, joi, pentru conducerea Primariei Timișoara. Atat primarul Dominic Fritz, dar și viceprimarul Cosmin Tabara, s-au prezentat și au discutat cu cetațenii prezenți la eveniment. Desigur, nu au ratat și poza de grup cu cetațenii fericiți. Comunitatea din cartierul…

- de Octavian Badescu La nivel individual, bogatia reprezinta cantitatea de timp pe care omul o poate utiliza asa cum isi doreste, nu cum este nevoit sa o faca. Suma bogatiilor individuale reprezinta bogatia societatii in ansamblu. Omul nu utilizeaza titeiul din pamant si nici lana de pe oaie. Acestea…

- Compania si-a actualizat politica de munca hibrida, incluzand urmarirea prezentei la birou prin intermediul legitimatiilor, confruntand lucratorii care nu vin atunci cand ar trebui, si incluzand prezenta in evaluarile de performanta ale angajatilor, conform notelor interne vizualizate de CNBC. Majoritatea…

- Sute de profesori din Federația Sindicatelor „Spiru Haret” Bistrița-Nasaud au protestat azi, la pranz in fața Prefecturii. „Și noi avem copii care trebuie sa susțina examene in iunie. Dar de data asta trebuie mers pana la capat”, ne-a marturisit un protestatar. „Cand profesorii sunt considerați niște…

- S-a discutat foarte mult despre cazul atacului armat de la școala din Serbia, soldat cu noua victime. Firește, prima masura luata a vizat reglementarea regimului armelor in aceasta țara. A fost pusa in discuție și mediatizarea excesiva a violenței. Desigur, un regim permisiv al posesiei de arme sau…

- "I-am spus cuiva de 20 de ani ca Soarele era galben pe cand eram eu copil și mi-a ras in fața," a scris cineva pe Twitter, scrie IFL Science .Ideea despre schimbarea de culoare nu este chiar noua și a generat chiar teorii conspiraționiste.Scriitorul și cineastul Jay Weidner a formulat inca din 2017…

- Proprietarul unui automobil Benz Victoria a sosit la un centru de verificari pentru inspecție tehnica intr-un costum de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Mașina s-a dovedit a fi funcționala și utilizabila, cu unele mici limitari.In orașul german Einbeck, un Benz Victoria de epoca din 1894…