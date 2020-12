Fasolea și lintea îmbunătățesc sănătatea Un consum zilnic de fasole sau linte poate ajuta persoanele care suferǎ de diabet zaharat de tip 2 sǎ controleze mai bine nivelul de zahǎr din singe și, mai mult, sǎ reducǎ riscul de a dezvolta un atac de cord sau chiar un accident vascular cerebral, potrivit unui nou studiu, relateaza science.compulenta.ru. De asemenea, in cazul participanților la studiu care au avut o dieta bogatǎ ȋn fasole risc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni seara, la Realitatea Plus, ca Guvernul Orban sprijina producatorii locali și ca inchiderea piețelor nu reprezinta un impediment pentru aceștia.“Piețele in aer liber sunt deschise. Aici a lucrat fabrica de troli și persoanele care au incercat…

- Guvernul irlandez a asigurat joi ca noul ''lockdown'' decretat pe 21 octombrie pentru o durata de sase saptamani da rezultate in combaterea epidemiei de COVID-19, dar a avertizat ca este ''prea devreme pentru a striga victorie'', relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.''Daca nu am fi luat…

- Șase termometre digitale cu infraroșu au fost achiziționate pentru masurarea temperaturii elevilor și personalului Colegiului Militar din Alba Iulia, au transmis reprezentanții instituției, intr-o postare pe rețeaua de socializare Facebook. „Sanatatea elevilor și a personalului este o prioritate astfel…

- O buna parte dintre experți susțin ca este nevoie intre 30 și 60 de minute de activitate fizica, zilnic, pentru a obține rezultate vizibile. Dar, cum ar fi sa știi ca și 10 minute de sport sunt suficiente pentru a imbunatați starea de sanatate și pentru a menține o greutate stabila a corpului? Partea…

- Sanatatea rinichilor este vitala pentru buna funcționare a corpului uman, iar obiceiurile alimentare sunt esențiale in aceasta lupta inspre bine. Rinichii sunt responsabili cu eliminarea toxinelor din organism și cu reglarea producției de celule roșii, așa ca, pentru acestea, au nevoie de apa și de…

- Pandemia de coronavirus a bulversat chiar și țarile civilizate, unde oamenii au alta relație cu igiena. Europenii au neglijat sanatatea orala in acest an, deși sunt mai preocupați de problemele care țin de sanatate, in general, din cauza efectelor pandemiei. Este rezultatul unui studiu realizat in…

- Europenii au neglijat sanatatea orala in acest an, deși sunt mai preocupați de problemele care țin de sanatate, in general, din cauza efectelor pandemiei. Este rezultatul unui studiu realizat in mai multe țari din Europa.