- In anul 2018, numarul mediu de salariati din totalul firmelor active din domeniul economic (industrie, constructii, comert si servicii de piata) a crescut cu 1%, fata de anul 2017, in conditiile in care numarul total de firme active a avansat cu 4,2%, potrivit datelor transmise, joi, de Institutul…

- Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 27,9% in primele noua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara din 2018, potrivit datelor Institutului national de Statistica, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in cercetare: Romania a alocat doar 0,51%…

- Anul 2018 a fost cel mai bun sectorul agricol local, valoarea productiei agricole depasind pentru prima data in istorie 86 de miliarde de dolari, conform datelor de la Institutul National de Statistica (INS) si Ministerul Agriculturii, scrie zf.ro.Productiile de grau, de porumb, orz, floarea soarelui…

- O contributie romaneasca de 60% in capitalul investit in industria alimentara bazata pe o materie prima autohtona ar aduce de doua ori mai multa valoare bruta adaugata comparativ cu industria auto romaneasca, la fiecare euro investit, se arata la capitolul "Agricultura si dezvoltare rurala", in programul…

- Scumpirile s-au temperat in septembrie. Rata inflației scade la 3,5% Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, mărfurile alimentare s-au…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,3% in august 2019 fata de luna precedenta, insa au urcat cu 3,3% comparativ cu august 2018, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).La nivelul preturilor productiei…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, potrivit NEWS.ro.INS a anuntat, in august, primele…

- Preturile productiei industriale pe total - piata interna si piata externa - au crescut cu 4,2% in iulie, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm crescut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).