Stiri pe aceeasi tema

- Iahnia de fasole cu ciolan afumat a devenit, de mai multi ani, un preparat nelipsit de pe mesele romanilor de Ziua Nationala.La noi in tara, alaturi de porumb, malai, cartofi, radacinoase si varza, fasolea reprezinta baza bucatariei rurale in timpul iernii. Considerata de multi o mancare de subzistenta,…

- Multe gospodine gatesc, de 1 decembrie, fasole cu ciolan. Aceasta mancare este considerata a fi simbolul culinar al Zilei Naționala. Singura neplacere adresata de gospodine in cazul rețetei are legatura cu timpul de fierbere al alimentelor. Vestea buna este ca poți sa scurtezi orele petrecute in bucatarie.…

- Ce sarbatoare naționala ar fi aceea fara o porție tradiționala romaneasca de fasole cu ciolan afumat? Ei bine, gospodinele din Romania au gasit cea mai buna rețeta. Cum prepari cea mai buna mancare. Secretul este sa o gatești incet, la foc mic. Secretul pentru cea mai delicioasa rețeta de fasole cu…

- Romanii, așteptați la Alba Iulia cu fasole, carnați și vin. Masa populara cu aproximativ 7.000 de porții, de 1 Decembrie 2022 Pentru vizitatorii care vor veni la Alba Iulia de 1 Decembrie 2022, Ziua Naționala, administrația locala a pregatit, printre alte evenimente, și tradiționala masa populara, la…

- ALATURI DE COMUNITATE… Fasolea cu ciolan a devenit in ultimii ani mancarea tradiționala servita de 1 Decembrie. Iar mulți dintre cei care abia așteapta sa manance o porție de fasole spun ca nu faptul ca este gratis ii face sa stea la coada, ci faptul ca aceasta este foarte gustoasa gatita la ceaun,…

- Un preparat tradițional, potrivit pentru cei care respecta restricțiile alimentare impuse in timpul postului Craciunului și care nu poate lipsi de pe masa romanilor de Ziua Naționala. Invața cum sa prepari iahnie de fasole pentru 1 Decembrie, dupa rețeta lui Radu Anton Roman. Un ingredient secret o…

- Ziua Naționala a Romaniei se apropie cu pași repezi, iar romanii se pregatesc intens pentru aceasta zi speciala. Ei bine, daca nu ai idee ce sa pregatești pe data de 1 decembrie, noi v-am pregatit o rețeta delicioasa pentru cea mai buna fasole cu carnați. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie,…

- Ronnie Romero, unul dintre cei mai apreciați soliști de hard rock melodic din lume, considera Romania o țara cu oameni buni și mancare delicioasa. El a explicat, la Radio Romania Actualitați de ce a decis sa se stabileasca in țara noastra in urma cu trei ani.