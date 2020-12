Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile publice au fost anulate anul acesta, de Ziua Naționala. Nu mai au loc petreceri, nu se mai gatește fasole la cazan, nu mai au loc defilari. Pana și parada de la Arcul de Triumf din București a fost redusa la o ceremonie la care vor participa doar cațiva oficiali ai statului.

- Pentru ca se apropie 1 decembrie, Vladutz, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, a pregatit una dintre cele mai indragite rețete tradiționale, specifice acestei zile și anume: Rețeta tradiționala de fasole cu ciolan afumat.

- Pentru ca se apropie 1 decembrie, Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, a pregatit una dintre cele mai indragite rețete tradiționale, specifice acestei zile și anume: Rețeta tradiționala de fasole cu ciolan afumat.

- Celebra marca de orez Uncle Ben’s, veche de 80 de ani și care a fost, vreme de mai multe decenii, cea mai vanduta marca de orez din America, iși va schimba numele in „Ben’s Original”, scrie BBC. Produsul este prezent și in Romania.Motivul? Protestele globale impotriva rasismului: negrilor…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din Romania, care vizeaza colectarea gunoiului menajer din toate localitațile județului. Este vorba de proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea” (SMID) cunoscut sub numele…

- Emotii mari pentru Andreea Banica. Fiica ei a inceput astazi scoala, in niste conditii deosebite, la fel ca toti elevii din Romania. Celebra cantareata a ales un sistem hybrid pentru fiica sa, Sofia, iar prima zi de scoala a fost online. Prima zi de scoala a fost online. Neobisnuit, dar Sofia a zis…

- Astfel, printre echipamentele achizitionate se numara aparate de anestezie cu modul de neonatologie, aparate de ventilatie artificiala de inalta performanta, monitoare de inalta performanta, precum si un sistem de monitorizare neinvaziva a oximetriei cerebrale si somatice. De exemplu, acest sistem va…

- Android 11 a fost lansat oficial, marti, dupa mai multe luni in care a rulat versiunea beta. Noul sistem imbunatateste multitasking-ul telefoanelor.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale Android 11 s-a lansat oficial, marti, si va fi actualizat nu doar…