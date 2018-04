Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat sambata un proiect de declaratie a Consiliului de Securitate al ONU care indemna la retinere in Fasia Gaza, in timp ce ministrul israelian al Apararii Avigdor Liberman s-a opus unei anchete internationale asupra uciderii a 16 manifestanti palestinieni in cursul „Marelui Mars…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Consiliul de Securitate "continua sa lucreze asupra paragrafelor" unui proiect de rezolutie impunand o incetare a focului in Siria si "este foarte aproape de adoptarea sa", a declarat vineri presedintele in exercitiu al acestuia, ambasadorul Kuweitului, Mansour Al-Otaibi, citat de AFP. "Suntem aproape…

- Hamas a preluat puterea in Gaza in 2007 dupa un cvasi-razboi civil cu Fatah, partidul care domina Autoritatea Nationala Palestiniana. Fara acest transfer de putere, 'Gaza risca sa explodeze din nou, intr-o maniera mult mai violenta si sangeroasa ca in trecut', a avertizat Mladenov la conferinta…