Fâşia Gaza: Un soldat israelian, împuşcat mortal de militanţi palestinieni (armata israeliană) Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni. Unul dintre ei a fost grav ranit si a murit apoi in urma ranilor suferite", a adaugat armata israeliana, precizand ca a ripostat printr-o serie de raiduri aeriene impotriva enclavei palestiniene. Militarul care a murit vineri este primul israelian ucis de la inceputul, la 30 martie, a unei miscari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

