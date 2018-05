Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar palestinian a fost împuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti în urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal, iar alti 170 au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul Ynetnews.com.

- Un palestinian a fost impușcat mortal de armata israeliana in Fașia Gaza, in a patra vinere consecutiva de mobilizare masiva a palestinienilor, anunța AFP, care citeaza autoritațile sanitare din zona.

- Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat ministerul intr-un comunicat. Alti 250 de palestinieni au fost raniti de gloante sau de tiruri de gaze lacrimogene, a adaugat ministerul. Mii de palestinieni participa…

- Ciocniri au izbucnit vineri intre manifestanti palestinieni si militari israelieni in apropierea barierei care desparte Fasia Gaza si Israelul, unde violente s-au soldat saptamana trecuta cu 19 morti, relateaza AFP.

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.