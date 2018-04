Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au impuscat mortal doi palestinieni si au ranit alti 12 la granita dintre Israel si Fasia Gaza vineri, intr-o noua zi de proteste, relateaza Reuters. Cativa palestinieni au adus clesti pentru a taia gardul de frontiera, iar, pe masura ce multimea crestea, militarii israelieni au…

- Doi palestinieni au fost uciși și 250 raniți de israelieni intr-o noua runda de conflicte izbucnite in Fașia Gaza intre Israel și Palestina, scrie Agerpres. Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat Ministerul Sanatatii …

- Ciocniri au izbucnit vineri intre manifestanti palestinieni si militari israelieni in apropierea barierei care desparte Fasia Gaza si Israelul, unde violente s-au soldat saptamana trecuta cu 19 morti, relateaza AFP.

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…