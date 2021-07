Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat, luni, extinderea zonei de pescuit acordata locuitorilor din Fasia Gaza si a importurilor autorizate in aceasta enclava. Masurile urmaresc relaxarea controlului impus in timpul conflictului sangeros din luna mai, dintre statul evreu si miscarea islamista Hamas. „Ca urmare a situatiei…

- Se pare ca atacul a fost consecința lansarii de baloane incendiare din enclava palestiniana. Acestea ar fi provocat incendii in Israel, relateaza AFP. Loviturile israeliene au atins locuri de antrenament, nefiind inregistrati raniti, au declarat surse de securitate din miscarea islamista Hamas, la putere…

- Noi lovituri aeriene asupra unor ținte din Gaza au fost lansate in noaptea de joi spre vineri de Israel. Atacurile vin ca riposta la baloanele incendiare care au fost trimise catre Israel, in cursul zilei de joi, potrivit AFP, citata de Agerpres . Avioanele israeliene au bombardat o fabrica de arme…

- Israelul a lansat in noaptea de joi spre vineri lovituri aeriene asupra unor tinte islamiste din Gaza, in represalii la lansari de baloane incendiare din enclava palestiniana care au provocat incendii in Israel, relateaza AFP. Loviturile israeliene au atins locuri de antrenament, nefiind inregistrati…

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi Agerpres.

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…