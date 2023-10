Fâșia Gaza fără energie electrică, deoarece unica centrala a rămas fără combustibil Situație disperata in Fașia Gaza! Singura centrala electrica a ramas fara combustibil. Fașia Gaza se confrunta cu o criza de electricitate, dupa ce singura centrala electrica a ramas fara combustibil. Miercuri, alimentarea cu energie electrica a fost complet intrerupta. Acest lucru inseamna ca locuitorii din Gaza vor fi nevoiți sa se foloseasca de generatoare pentru a avea electricitate, daca au suficient combustibil pentru a le face sa funcționeze. Dupa atacul de saptamana trecuta din Hamas, Israelul a impus un asediu in Gaza, limitand accesul la energie electrica, combustibil, alimente, bunuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singura centrala electrica din Fasia Gaza si-a incetat miercuri functionarea din lipsa de combustibil, a anuntat seful Autoritatii pentru Energie din enclava palestiniana, la doua zile dupa decizia Israelului de a sista livrarile de combustibil si electricitate in urma atacului militantilor Hamas, transmit…

- Energia electrica a fost intrerupta in Fașia Gaza. Singura centrala electrica din zona a ramas fara combustibil, potrivit Hamas, relateaza Sky News și BBC . Un purtator de cuvant al autoritații pentru energie a declarat, in aceasta dimineața, ca se așteapta ca energia electrica sa se termine in jurul…

- Situație tot mai disperata in Fașia Gaza! Nu mai este curent dupa ce singura centrala electrica a ramas fara combustibilAlimentarea cu energie electrica in Fașia Gaza a fost intrerupta, dupa ce singura sa centrala electrica a ramas fara combustibil, potrivit BBC, anunța Mediafax. Alimentarea…

- Fașia Gaza ar putea fi in pragul unei noi crize umanitare daca livrarile combustibil, medicamente și alimente nu sunt permise, spun autoritațile, pe masura ce Israelul raspunde la atacurile Hamas, cu un „asediu complet” asupra teritoriului, transmite BBC.

- Israelul lanseaza o blocada totala a Fișiei Gaza, aprovizionarea cu alimente, combustibil și electricitate a enclavei palestiniene fiind oprita. Acest lucru a fost anunțat luni de ministrul Apararii al statului evreu, Yoav Galant. "Am dat ordinul – Gaza va fi supusa unei blocade totale. Nu vor exista…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant spune ca a ordonat „asediul complet” al Fașiei Gaza, in timp ce Israelul lupta impotriva gruparii teroriste Hamas.„Am ordonat un asediu complet pe Fașia Gaza. Nu va exista electricitate, mancare, combustibil, totul este inchis”, spune Gallant in urma unei evaluari…

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…

- In prezent, funcționeaza unitațile 1 și 2 de la Centrala nuclear-electrica de la Cernavoda, care asigura 18% din consumul de energie din Romania, transmite Radio Europa Libera. Autoritațile de la Chișinau anunța ca examineaza posibilitatea ca R. Moldova sa investeasca in Centrala nuclear-electrica…