Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP. Mladenov a dat acest avertisment in timp ce Consiliul de Securitate se afla in impas in ce priveste cu modalitatea de a reactiona dupa cea mai severa confruntare intre fortele israeliene si gruparile armate palestiniene de la incheierea razboiului din 2014. "Ultimul ciclu de atacuri este un avertisment pentru toti ca ne aflam in fiecare zi…