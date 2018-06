Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei, a precizat un purtator de cuvant al ministerului palestinian al Sanatatii din Gaza. Cel de-al doilea palestinian, in varsta de 24 de ani, a fost impuscat mortal in abdomen, la est de Rafah, localitate aflata de asemenea in sudul fasiei aflate sub blocada israeliana, a adaugat…