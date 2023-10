Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Israelul continua sa loveasca Fașia Gaza cu rachete, imaginile din satelit au dezvaluit amploarea pagubelor. Aprovizionarea cu alimente și apa se diminueaza in Gaza, in urma blocadei impuse de Israel ca represalii la atacul Hamas din weekend. Ultima sa centrala electrica a ramas fara combustibil,…

- Situație disperata in Fașia Gaza! Singura centrala electrica a ramas fara combustibil. Fașia Gaza se confrunta cu o criza de electricitate, dupa ce singura centrala electrica a ramas fara combustibil. Miercuri, alimentarea cu energie electrica a fost complet intrerupta. Acest lucru inseamna ca locuitorii…

- Energia electrica a fost intrerupta in Fașia Gaza. Singura centrala electrica din zona a ramas fara combustibil, potrivit Hamas, relateaza Sky News și BBC . Un purtator de cuvant al autoritații pentru energie a declarat, in aceasta dimineața, ca se așteapta ca energia electrica sa se termine in jurul…

- Liderul mișcarii rebele Ansar Allah (Houthis) din Yemen, Abdel Malek al-Husi, a amenințat cu un “raspuns militar” in cazul in care SUA vor interveni in conflictul palestiniano-israelian. “Suntem pregatiți sa luam parte la atacuri cu rachete, atacuri cu drone și alte forme de raspuns militar daca America…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant spune ca a ordonat „asediul complet” al Fașiei Gaza, in timp ce Israelul lupta impotriva gruparii teroriste Hamas.„Am ordonat un asediu complet pe Fașia Gaza. Nu va exista electricitate, mancare, combustibil, totul este inchis”, spune Gallant in urma unei evaluari…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in Israel situația este mult mai complicata decat s-ar fi putut crede, iar finalul dominației mondiale a SUA va determina și Israelul sa se redefineasca. Gușa considera ca in tot Orientul Mijlociu se refac jocurile și balanța de putere.”Informațiile sunt multe…

- Cel putin 250 de oameni au fost ucisi si alti peste 1100 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe strazi, iar altii…

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a semnat un ordin care obliga compania de electricitate a țarii sa nu mai furnizeaza energie electrica in Fașia Gaza, potrivit Sky News.„Am semnat ordinul prin care am instruit compania de electricitate sa opreasca furnizarea de electricitate catre Fașia…