Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi miercuri in lovituri israeliene in Fasia Gaza, de unde tiruri de rachete au vizat fara incetare orase din Israel, o escaladare a situatiei care nu arata niciun semn de detensionare, noteaza AFP preluat de agerpres. Acesti morti ridica la 26 numarul palestinienilor care si-au pierdut viata, printre care trei copii, de la demararea unei operatiuni israeliene care l-a ucis marti in zori pe comandantul grupului armat Jihadul Islamic in Gaza, element declansator al acestui acces de violente.



Pentru a doua zi consecutiv, sirenele de alerta au rasunat…