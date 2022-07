Stiri pe aceeasi tema

- India va lua locul Chinei in 2023 ca țara cu cea mai mare populație din lume. Ambele state au ajuns la pragul de 1,4 miliarde de locuitori anul acesta, potrivit unui raport ONU publicat luni in care se arata ca gradul de feritilitate ridicat va pune mare presiune pe creșterea economica globala, scrie…

- Populatia lumii ar urma sa ajunga la 8 miliarde de locuitori la 15 noiembrie, a prognozat luni ONU intr-un raport in care arata ca India va depasi China drept cea mai populata tara de pe glob in 2023.

- Uniunea Europeana si India au reluat luni, dupa o intrerupere de noua ani, negocierile in vederea incheierii unui acord de liber schimb pana la sfarsitul lui 2023, discutii ce au loc intr-un context in care occidentalii incearca sa-si intareasca legaturile strategice cu New Delhi, transmite AFP.…

- Ministerul Sanatatii din India a raportat joi 3.712 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant in aproape o luna, cauzat de un numar record de cazuri inregistrate in capitala financiara, Mumbai, potrivit Reuters.

- Al doilea cel mai mare producator de grau din lume a interzis vanzarile private de cereale in strainatate pe 14 mai, dupa ce un val de caldura a redus productia si preturile interne au atins un nivel record. Preturile globale ale graului au crescut dupa decizie. “In prezent, exista instabilitate in…

- Un val de caldura intensa s-a abatut asupra nordului Indiei, temperaturile atingand un record de 49,2 grade Celsius in unele zone din capitala New Delhi, informeaza luni site-ul BBC. Acesta este al cincilea val de caldura care se abate asupra capitalei Indiei din luna martie. Oficialii din multe parti…

- India a inregistrat in 2020 cu aproximativ 475.000 de decese mai multe decat in anul precedent, au aratat ultimele datele guvernamentale publicate. Cu toate acestea, unii experti independenti vorbesc de aproape patru milioane de decese, anunta Reuters. Informatia a aparut in timp ce Organizatia Mondiala…

- Haos intr-un avion al unei companii aeriene din India. Cel putin 14 pasageri si trei membri ai echipajului au fost raniti duminica seara in timpul unui zbor. Turbulentele au facut avionul sa se zguduie atat de tare incat bagajele din compartimentele situate deasupra pasagerilor au cazut, conform Digi24.…