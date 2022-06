Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de construire a complexului Palas Campus se apropie cu pasi repezi spre etapa finala: proiectul a inceput la mijlocul anului 2020 si, cel mai probabil, va fi finalizat in acest an avand in vedere ritmul alert in care sunt executate lucrarile. Investitorul Iulius a publicat pe pagina de Facebook…

- Luna mai va veni cu dezamagiri in plan sentimental pentru unele zodii, iar asta se intampla pentru ca nativii cu pricina pun in prim plan alte lucruri, cum ar fi cariera, neglijandu-și partenerii. Pentru alte semne zodiacale insa, luna florilor aduce noi persoane și noi ocazii de a incepe o relație…

- Perioada de gratuitate a biletelor ‘Help Ukraine’ a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la finalul lunii mai, informeaza sambata intr-un comunicat CFR Calatori. Persoanele refugiate din Ucraina calatoresc gratuit pe teritoriul Romaniei cu CFR Calatori. Biletul va fi…

- Perioada de gratuitate a biletelor "Help Ukraine" a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la finalul lunii mai, informeaza sambata intr-un comunicat CFR Calatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CFR a anuntat, sambata, prelungirea perioadei de gratuitate a biletelor ”Help Ukraine” pana la finalul lunii mai, informeaza G4Media . ”Perioada de gratuitate a biletelor ”Help Ukraine” a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la finalul lunii mai. Persoanele refugiate…

- Dragostea bate la ușa unei zodii pana la finalul lunii aprilie. Șansele ca nativii din aceasta zodie sa se indragosteasca in curand sunt foarte mari, chiar daca nu au speranțe in acest sens.

- Un oraș din Romania ii intampina pe oamenii aflați in vizita cu reduceri și servicii gratuite. Este vorba despre Oradea, care iși primește turiștii cu beneficii diverse. Transportul in comun, intrarea la muzee și masa la anumite restaurante și cafenele sunt gratuite sau reduse, in anumite condiții,…

- Francezul Lyes Houri a incheiat perioada de recuperare la Clairefontaine și va fi in curand gata sa se antreneze alaturi de colegii de la CS Universitatae Craiova. Accidentat grav, cu ruptura a ligamentelor genunchiului, mijlocașul mai are nevoie de o perioada ca sa-și recapete tonusul. Universitatea…