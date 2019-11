Fashion Days, cu afaceri de 320 milioane lei, intra in top 10 jucatori de fashion din Romania Fashion Days va termina 2019 cu vanzari de peste 320 milioane lei, in crestere de la 249 milioane de lei din 2018, fapt ce il propulsa in top 10 jucatori de fashion din Romania, fiind de altfel si singurul retailer online din top.



“Anul trecut nu eram in top 10, noi estimam ca vom fi al 10-lea jucator in 2019. Cifra de 320 milioane lei este estimata pentru primele 10 luni, pentru lunile noiembrie si decembrie suntem in forecast. Avem un ritm de crestere de 29%, pe o piata in crestere cu 9%, noi zicem ca am luat market share si e motivul pentru care am ajuns de pe locul 12/13… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 41.003 de romani plecați in strainatate s-au inregistrat pentru votul prin corespondența, insa doar 25.189 au votat. E posibil ca mulți dintre cei inregistrați sa nu mai fi trimis plicul cu votul, dar sunt și stituații in care votul n-a ajuns la timp in București. In toate cazurile, ei sunt anunțați…

- Pentru prima data, Black Friday, cel mai mare eveniment de sale al anului la Fashion Days, incepe miercuri dimineața. Startul celei mai importante campanii de reduceri din an se da in zorii zilei de 13 noiembrie, atat in aplicația mobila, cat și pe fashiondays.ro. Pentru a afla exact momentul in care…

- Cifra care se vehiculeaza in prezent in spatiul public privind volumul de 38 de milioane de metri cubi de lemn taiat anual din padurile din Romania este produsa de Inventarul Forestier National (IFN) din Romania cu metodologie certificata international, iar DIICOT a cerut acum cateva luni raportul IFN…

- Blacklist și Carla’s Dreams lanseaza clipul piesei „Baila conmigo” – o poveste care vorbește despre dinamica in cuplu. Piesa a fost cantata in premiera pe scena The Artist Awards de la Craiova, week-endul trecut, acolo unde artiștii au oferit publicului un show memorabil. „Baila conmigo” este un clip…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

- 'Datele demografice ne arata ca oferta potentiala a fortei de munca este in declin datorita scaderii naturale (rata natalitatii scazand de la 13,6% in 1990 la 8,6% in 2018), a imbatranirii populatiei (varsta medie a populatiei dupa domiciliu, la 1 iulie, crescand de la 35 ani in 1992 la 41,4 in 2018)…

- La majorare au participat toti actionarii companiei. In urma acestei operatiuni, investitia in companie se apropie de 20 de milioane de euro. 'Majorarea de capital era planificata pentru a doua parte a acestui exercitiu fiscal, iar participarea tuturor actionarilor demonstreaza inca o data increderea…