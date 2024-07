Fascinanta poveste a rahatului turcesc

Stiri pe aceeasi tema

- Noul jucator adus astazi de CFR Cluj are o poveste de viața absolut impresionanta. Mijlocașul din Gambia de 24 de ani a fost nevoit sa treaca prin mai multe momente grele pana a reușit sa ajunga in acest punct al carierei.Kalifa Kujabi, iși dorea o viața mai buna și știa ca fotbalul il poate salva din…

- ”Imi face o deosebita placere sa fiu prezent astazi, aici, alaturi de dumneavoastra, la inaugurarea oficiala a doua obiective functionale importante pentru Portul Constanta: terminalul RO-RO si Platforma pentru marfuri agabaritice – Project Cargo”, a spus ministrul Transporturilor in discurs. Sorin…

- Un gest banal, o regula simpla, dar care ascunde o poveste fascinanta și o descoperire care a salvat nenumarate vieți. Spalarea mainilor, o acțiune aparent banala, a avut un impact uriaș asupra omenirii. Dar cine a inventat acest gest salvator? Și cum se spala corect mainile?

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 3%, pana la un minim al ultimelor sapte saptamani, din cauza cresterii surprinzatoare a stocurilor de titei din SUA, a perspectivei unui acord de incetare a focului in Orientul Mijlociu si a inflatiei persistente din SUA, care atenueaza ritmul asteptat…

- Statele Unite au doborat miercuri patru drone in zonele din Yemen aflate sub controlul rebelilor houthi, a anuntat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Israel nu intoarce și celalalt obraz, așa ca a inceput operațiunea ”Razbunarea”, deși toate statele au venit cu recomandarea de a nu intreprinde nicio acțiune impotriva Iranului. Ei bine, Israel a lovit ținte din Iran și risca sa arunce in aer Orientul Mijlociu. Israel a inceput operațiunea ”Razbunarea”…

- Romania vrea sa fie partener cu SUA și cu statul Qatar pentru a obține restabilirea pacii in Orientul Mijlociu, a declarat premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Qatar. Șeful Guvernului Romaniei a exprimat aceasta intenție dupa ce s-a intalnit cu premierul statului Qatar, seicul Mohammed bin Abdulrahman…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, ca spera ca toate parțile din Orientul Mijlociu vor da dovada de reținere și nu vor permite noi confruntari, potrivit presei de stat ruse, citata de Sky News.