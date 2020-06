Fascinanta poveste a papanaşilor. Reţete simple şi delicioase de papanaşi fierţi şi prăjiţi Originile papanasilor Desi este un desert traditional romanesc, papanasii isi trag radacinile din Imperiul Austro-Ungar, potrivit turismistoric.ro. Si putin din Danemarca. Adica forma inelara este originara din Danemarca, compozitia si prepararea lor vin din Imperiul Austro-Ungar. Legenda spune ca un capitan de vas din Danemarca, in timp ce manca o gogoasa, a fost surpins de un val puternic. Astfel, pentru a-si putea folosi ambele maini pe carma, a infipt rapid gogoasa intr-una dintre spitele carmei. Ce a rezultat, stim cu totii: gogoasa inelara, careia, peste timp, i s-a adaugat o sfera… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori reincepe, de astazi, programul estival de transport „Trenurile Soarelui”. Garniturile vor face legatura cu litoralul din Baia Mare, Satu Mare, Cluj, Iasi, Suceava, Timisoara si Sibiu. Din 26 iunie vor fi trenuri catre Marea Neagra si din: Arad, Deva, Oradea, Brasov, Targu Mures si Galati.…

- CFR Calatori a anunțat astazi introducerea mult așteptatelor trenuri spre mare. Trenurile Soarelui pleaca din gari de pe 12 iunie din toata țara, inclusiv din București, cu destinație finala: Mangalia. Operatorul de stat anunța și ca vor fi cu 100 de vagoane mai mult decat anul trecut. Pasagerii insa…

- Valorile termice vor fi, așadar, mai scazute decat mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi mai mult noros. Mai ales pe parcursul zilei vor fi averse in Muntenia, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, Moldovei, local in Dobrogea și izolat in…

- Acum poți folosi serviciul de comanda online de la Kaufland, folosind aplicația Glovo. Cu siguranța, atunci cand faci cumparaturi alegi totul cu atenție și grija sa nu lipseasca nimic, de la cel mai mare lucru, pana la cel mai mic. Dar sunt momente in care primești o vizita neașteptata sau ți s-a facut…

- Comanda online, de la Kaufland, prin aplicația Glovo, produsele alimentare de care a nevoie. In aceasta perioada, cand trebuie sa stam acasa cat se poate de mult, folosește aceasta soluție rapida de comanda online de la Kaufland, cu minim de efort pentru tine. Cu atat mai mult este util sa comanzi online…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 la Constanța, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brașov, 8 la Cluj, 5 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1 Argeș).…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, Kaufland Romania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor.Persoanele de peste 65 de ani sau cu…

- Ne mai asteapta cateva zile de vreme friguroasa si de temperaturi scazute, conform prognozei meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, marti, atentionarile de vreme rea. Meteorologii anunta pentru miercuri averse in aproape toata tara, cu exceptia Maramuresului si Munteniei.…