Fascinanta poveste a mitropolitului Moldovei ale cărui moaşte stau lângă racla Sfintei Parascheva Povestea mitropolitului celebrat an de an pe 26 ianuarie este una putin cunoscuta, dar care a marcat istoria orasului. Iesenii l-au cinstit ieri pe Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, care a fost canonizat in 2018, fost mitropolit al Moldovei si Bucovinei, ale carui moaste se regasesc la inchinare in Catedrala Mitropolitana, langa racla cu moastele Sfintei Parascheva. Povestea mitropolitului care e celebrat an de an pe 26 ianuarie este insa una putin cunoscuta, dar care a marcat istoria orasului nostru. Pe numele sau Iosif Naniescu, acesta s-a nascut in iulie 1818 pe partea cealalta a Prutului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul Bisericii noastre, in ziua de 26 ianuarie este pomenit Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Acest moment a fost marcat in mod deosebit la Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde se afla spre inchinare sfintele sale moaste. Ieri, pe 25 ianuarie, incepand cu ora 16.00,…

- In ziua de 05 Ianuarie 2022 la ora 19:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 77km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 101km S de Bacau, 118km V de Galati,…

- Majoritatea angajatilor Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sunt nemultumiti ca nu au primit maririle salariale solicitate, mai ales in contextul cresterii preturilor la energia electrica, gaze si combustibil, au afirmat reprezentantii Sindicatului Drumarilor „Elie…

- “Reprezentantii Sindicatului Drumarilor ”Elie Radu” au aflat intentia conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a infiinta o noua Directie Regionala de Drumuri si Poduri, cu posturi de sefi bine platite, in timp ce muncitorilor li s-a comunicat ca nu exista bani pentru…

- In ziua de 28 Decembrie 2021 la ora 13:53:05 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 122km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de Brasov, 74km NE de Ploiesti, 119km S de Bacau, 120km V de Braila,…

- O criza poate fi un moment catalizator pentru modificari puternice, fie ca vorbim de alegeri individuale sau modificari structurale ale unei organizații. TeraSteel Bistrița a gasit, insa, modalitatea de a oferi un sprijin suplimentar angajaților sai: ii trimite la film. Happy Cinema și TeraSteel Bistrița…

- Reprezentanții din toata țara ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR) s-au intrunit in perioada 5-7 noiembrie la Alba Iulia. A fost pentru prima data cand Consiliul Național al organizației a fost organizat in alt oraș decat București. Prima zi a fost dedicata vizitarii…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe DN2E85 in afara localitații Spataru din direcția București catre Buzau, de catre un barbat in varsta de 70 de ani, din Focșani și un autovehicul care circula in aceeași direcție de mers,…