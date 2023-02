Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la Farul Constanța incearca vineri sa-și consolideze prima poziție in clasamentul Superligii. Ei joaca pe terenul penultimei clasate, UTA Arad. In celalalt meci al zilei se intalnesc U Craiova 1948 și CS Mioveni.

- Echipele FC Arges si FCV Farul Constanta au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata la Pitesti, contand pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal. FCV Farul, care venea dupa victorii cu FCSB si Universitatea Craiova, se mentine pe primul loc in clasament, cu 52 de puncte. CFR Cluj ocupa…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul Superligii, sustine duminica, 12 februarie, de la ora 17.00, meciul din etapa a 25 a, in deplasare cu FC Arges.Formatia de pe litoral ocupa locul intai cu 51 de puncte cu unul mai mult decat a doua clasata, campioana CFR Cluj , pe cand FC Arges este…

- FCV Farul Constanta a revenit pe primul loc in clasamentul Superligii de fotbal, dupa ce a invins-o, cu scorul de 2-1 (2-0), pe teren propriu, pe Universitatea Craiova, in ultimul meci din etapa a 24-a. Farul a deschis scorul prin Adrian Mazilu (min. 6), aflat la primul sau gol in prima liga, si si-a…

- Derby-ul campionatului de fotbal masculin dintre FC Farul Constanța și CFR Cluj a concluzionat etapa a 22-a a Superligii, instalindu-i pe ardeleni in fruntea clasamentului, dupa o victorie cu 3-0 pe terenul dobrogenilor, care au dominat pana acum Liga 1.

- Inaintea ultimei etape, pentru clasarea pe primele doua locuri din grupa se lupta patru echipe. Farul Constanta, liderul Superligii, sustine miercuri, 7 decembrie, de la ora 20.00, ultimul meci din acest an pe teren propriu. Adversara "marinarilorldquo; este CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei si…

- Sporturile de contact din Romania au un nou star! La doar 20 de ani, luptatorul iesean Stefan Latescu, sportiv pregatit de antrenorul Mihai Constantin la Clubul Scorpions Iasi, a obtinut, sambata dimineata, o victorie uriasa in Gala K1 "World Grand Prix" de la Osaka, Japonia. Victorie prin KO in fata…