- Azi, in Etapa I a returului sezonului regulat al Superligii, pe teren propriu, FCu Craiova 1948 a pierdut in fața Farului Constanța, scor 1-2. Craiovenii au deschis scorul in minutul 8 prin Baeten. Dobrogenii au egalat in minutul 35 prin Borza și au luat conducerea in minutul 51 prin Popescu. FCU nu-și…

- Echipa Farul Constanța a caștigat, cu scorul de 2-0 (1-0), partida cu U Cluj, disputata sambata seara, pe stadionul Central al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a 14-a a Superligii la fotbal. Golurile Farului au fost marcate de A. Pitu (min. 31) și Artean (min. 51). In clasament, Farul…

- Echipa Farul Constanța a caștigat, cu scorul de 1-0 (1-0), partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, disputata in deplasare, in cadrul etapei a 13-a a Superligii la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 32, de Louis Munteanu.

Formatia FC Voluntari a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a XI-a a Superligii, anunța news.ro.

Echipa CFR Cluj a castigat cu scorul de 2-0, duminica seara, pe teren propriu, in fata formatiei CSU Craiova, intr-un meci din etapa a zecea a Superligii, potrivit news.ro.

- FCV Farul Constanta a dat lovitura la Cluj. Profitand si de faptul ca antrenorul Dan Petrescu a odihnit mai multi titulari dupa calificarea in grupele Europa Conference League, „marinarii” s-au impus cu scorul de 3-1 (1-1) pe terenul campioanei CFR, intr-o partida contand pentru etapa a saptea a Superligii…

- Echipa Farul Constanța a reușit o victorie importanta: 3-1 (1-1) cu CFR Cluj, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a șaptea a Superligii la fotbal. CFR a deschis scorul an minutul 10, prin Malele, din penalty, apoi Farul a marcat trei goluri, autori Pitu (min. 34) si Munteanu…

FC U 1948 Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, la Pitesti, in primul meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.