Farul și Urartu se infrunta joi, de la ora 20:30, in prima manșa a turului secund preliminar din Conference League. Farul - Urartu va fi liveTEXT pe GSP și televizat pe Digi Sport 2, Prima Sport 2Manșa decisiva este programata pe 3 august, de la ora 18:00, in ArmeniaDaca trece de Urartu, Farul o va infrunta in turul 3 pe Flora Tallinn, campioana din Estonia. Primul meci, pe 10 august, ar avea loc la Ovidiu. ...