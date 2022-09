Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta continua seria fasta, iar in aceasta seara a realizat o noua victorie in Superliga, invingand in deplasare Petrolul Ploiesti, in etapa a 11 a.Scorul a fost 3 1 2 0 , iar acest succes, al saptelea de la inceputul campionatului, ii distanteaza pe "marinarildquo; in fruntea clasamentului…

- Farul a invins-o pe FC Argeș, scor 3-0, și urca pe primul loc in SuperLiga. Mihai Stoica a evidențiat prestația lui Denis Alibec (31 de ani), deși varful constanțenilor nu a marcat. Denis Alibec a avut o bara in prima repriza, apoi a trecut la creație. A oferit mai multe pase filtrante catre colegi…

- Astazi, 27 august 2022, peste mai puțin de jumatate de ceas, de la 19.00 mai precis, pe arena Ilie Oana, FC Petrolul Ploiești, in prezent pe locul al V-lea, cu 10 puncte acumulate in cinci etape al actualei ediții din Superliga, va primi replica echipei CS Mioveni („lanterna roșie”, la zi, cu numai…

- Denis Alibec si Ionut Larie au marcat golurile Farului din victoria cu FC Voluntari. Neinvinsi in cele sase etape jucate pana acum in Superliga, "marinariildquo; ocupa locul intai in clasament. Cu o evolutie plina de realizari, Denis Alibec aflat la prima reusita oficiala pentru Farul de la revenirea…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, da asigurari ca ii va oferi credit nelimitat tehnicianului Marius Croitoru, despre care spune ca „l-a cucerit”. Finanțatorul alb-albaștrilor a trasat cateva concluzii la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, pierduta cu 0-1. „Nu e prima infrangere a noastra…

- FCU Craiova va disputa vineri, de la ora 21.00, la Tg. Jiu, partida cu Petrolul Ploiesti, din cadrul etapei a 6-a din Superliga. Inaintea acestei dispute, cele doua formatii sunt vecine de clasament, cu cate sapte puncte acumulate. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul formatiei din Craiova,…

- Disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, partida dintre FCV Farul si FC Hermannstadt, contand pentru etapa a cincea a Superligii la fotbal, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Desi tabela a ramas imaculata, nu au lipsit ocaziile la ambele porti. Introdus dupa pauza pentru a…

- Formatul competitional va fi ca in sezonul trecut.Tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2022 2023 din prima divizie de fotbal din Romania a avut loc astazi, stabilindu se programul celor 30 de etape din sezonul regular.Noul sezon va debuta pe 15 iulie, cu 16 echipe la start.Noua denumire a competitiei…