- HJK Helsinki și Qarabag FK se infrunta de la 19:00 in turul 3 al preliminariilor Europa League, dupa 1-2 in tur. Echipa care va pierde o va infrunta pe Farul in play-off-ul Conference League. Meciurile din play-off-ul actualului sezon se vor disputa pe 24 și 31 august, in vreme ce faza grupelor va debuta…

- Farul s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa 3-0 și 2-0 cu Flora Tallinn. Acum, campioana Romaniei iși așteapta viitoarea adversara. Aflata pe ruta campioanelor, pentru Farul urmeaza un duel cu o adversara accesibila pentru un loc in grupe. Echipa lui Gica Hagi va juca in play-off-ul Conference…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Flora, de la Tallinn, manșa decisiva a turului III preliminar din Conference League Flora Tallinn - Farul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Farul a caștigat manșa tur, scor 3-0Daca trece de Flora Tallinn,…

- Echipele din Romania calificate in turul trei preliminar al Conference League isi afla astazi, 7 august 2023, posibilele adversare din play off ul competitiei, in cazul in care ating aceasta faza a competitiei.Tragerea la sorti are loc de la ora 15.00.Farul Constanta, campioana Romaniei, intalneste…

- Eliminata din preliminariile Ligii Campionilor, Farul va ramane insa in Europa, urmand a juca in turul 2 preliminar al Conference League. Farul Constanta, campioana Romaniei, a dezamagit in mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, capotand cu 0 3 dupa prelungiri in deplasare cu…

- Daniel Stanciu, directorul executiv al lui FC Argeș, a „livrat” un discurs furibund la adresa celor de la Farul, imediat dupa ce constanțenii au fost umiliți de Sheriff Tiraspol (0-3, 1-3 la general) și au parasit inca din primul tur preliminariile Champions League. Eliminata din UCL, campioana Romaniei…

- CSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august. Urmeaza ca UEFA sa anunțe orele la care cele doua meciuri se vor juca. Dar pana atunci, jucatorii sunt cu gandul la „dubla” europeana. Marius Ștefanescu (24…

- CSKA 1948 Sofia, viitoarea adversara a FCSB-ului in Conference League, a caștigat ultimul meci amical disputat inaintea noului sezon. Bulgarii au invins-o pe Aris Salonic cu 2-0 intr-un meci disputat in Grecia. CSKA 1948 Sofia, echipa pe care FCSB o va infrunta in turul 2 preliminar din Conference League,…