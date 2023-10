Farul - Sepsi: Liviu Ciobotariu recunoaște că echipa sa nu arată deloc bine Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi, stie ca misiunea sa este sa gaseasca problemele care au dus formatia sa in situatia din acest moment, anunța news.ro. „Ca si exprimare in teren nu am aratat rau. Am facut o prima repriza destul de buna. Din pacate am primit doua goluri care puteau fi evitate. Am vorbit la pauza, am discutat sa nu ne mai surprinda cu pasele in spatele nostru. E adevarat, suntem pe o panta descendenta ca si rezultate, dar si ca joc. Nu aratam bine deloc! Ar trebui sa ne strangem, sa analizam bine greselile, pentru ca in felul asta nu o sa mai putem sa castigam un meci.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

