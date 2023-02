Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța a ratat șansa sa se distanțeze la patru puncte de ocupanta locului secund, CFR Cluj, dupa ce a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu FC Argeș, in etapa a 25-a a SuperLigii.

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…

- FCV Farul Constanta a revenit pe primul loc in clasamentul Superligii de fotbal, dupa ce a invins-o, cu scorul de 2-1 (2-0), pe teren propriu, pe Universitatea Craiova, in ultimul meci din etapa a 24-a. Farul a deschis scorul prin Adrian Mazilu (min. 6), aflat la primul sau gol in prima liga, si si-a…

- In Superliga de fotbal, vineri, sunt programate primele meciuri din etapa cu numarul 24, Chindia Targoviște-UTA Arad (ora 17.00) și FC Universitatea Craiova 1948-Universitatea Cluj (ora 20.00). Runda va continua, sambata, 4 februarie, cu partidele AFC Hermannstadt-FC Argeș Pitești (ora 14.30) și Rapid-FC…

- Runda se deruleaza pe parcursul a patru zile, fiind inchisa, luni, de duelul de la Ovidiu.Vineri, 3 februarie, debuteaza etapa a 24 a a Superligii, cu primele doua partide. Duminica, runda programeaza derby ul CFR Cluj ndash; FCSB, iar luni se joaca un alt meci de la varful clasamentului, Farul Constanta…

- Etapa a 23 a a Superligii a fost incheiata, in aceasta seara, de partida FC Voluntari CFR Cluj.Intalnirea s a incheiat cu succesul formatiei clujene, scor 1 0 69 Cristian Paz ndash; autogol .In urma acestui succes, CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei, revine pe primul loc in clasament, facand schimb…

- FC Voluntari și Farul Constanța sunt adversare, vineri seara, incepand cu ora 20.00, in primul meci din etapa cu numarul 21, ultima din acest an, a Superligii de fotbal. Runda va continua sambata, 17 decembrie, cu jocurile Sepsi OSK Sf.Gheorghe-Universitatea Cluj (ora 15.00) și CS Universitatea Craiova-Chindia…

- Farul Constanta, liderul Superligii, sustine vineri, 16 decembrie, meciul din etapa a 21 a, intalnind in deplasare, de la ora 20.00, FC Voluntari.Este ultima partida pe care o sustin "marinariildquo; in acest an.Farul conduce ierarhia cu 44 de puncte, cu trei puncte peste a doua clasata, campioana CFR…