- Primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si Rapid Bucuresti, au deschis, in aceasta seara, in Giulesti, etapa a 15 a, ultima din turul sezonului regular.Disputata intr o atmosfera deosebita, partida nu a inselat asteptarile, atingand un nivel inalt, cu ritm, intensitate, faze frumoase, ocazii…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat joi programul etapelor a 17-a și a 18-a din cadrul Superligii la fotbal masculin. Farul Constanța are doua meciuri facile cu ultimele clasate, in timp ce Rapid joaca doua derby-uri, la FCSB și in Giulești, cu Unive

- Marele derby al etapei a 15-a a Superligii la fotbal este programat vineri, 21 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Giulesti” din Bucuresti, unde se vor infrunta ocupantele primelor doua locuri din clasament: FC Rapid (locul 2, 28 p) si FCV Farul Constanta (locul 1, 33 p). „Va fi un meci foarte…

- FCSB a obținut a doua victorie la rand in campionat, 2-1, cu UTA, iar Gigi Becali „l-a ințepat” pe patronul rivalei Rapid, Dan Șucu, cel care a declarat ca giuleștenii au ca obiectiv caștigarea campionatului. „El, fiind om de afaceri, are incredere in ceea ce face el, numai ca el nu știe ca la fotbal…

- In etapa a 13 a a Superligii, liderul clasamentului, cu 27 de puncte, Farul Constanta, joaca in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe locul 5, cu 19 puncte .Meciul a fost programat duminica, 9 octombrie, de la ora 15.30.Speram ca si in octombrie sa fim cei mai buni, pentru ca acesta e obiectivul nostru.…

- Echipele FCV Farul Constanta si FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 0-0, partida din etapa a cincea a Superligii de fotbal, disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Fiecare echipa a avut cate un gol anulat de arbitrajul video, oaspetii la reusita lui Baba Alhassan…

- In etapa a treia a Superligii, Farul Constanta joaca pe teren propriu contra Chindiei Targoviste, vineri, 29 iulie, de la ora 21.30.In clasament, Farul se afla pe locul intai, cu sase puncte si golaveraj 4 1, dupa ce a castigat ambele meciuri jucate pana acum, in timp ce Chindia ocupa pozitia a 13 a,…