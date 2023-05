Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a din playoff se incheie, luni seara, de la 20:30, cu partida dintre Rapid București și CFR Cluj. Un meci cu implicații in lupta pentru titlul din Liga 1, o partida extrem de importanta pentru campioana ultimilor ani, CFR Cluj, care poate profita de pasul greșit facut de liderul Farul in deplasare…

- Desparțite de un singur punct dupa patru din cele zece etape programate in playoff-ul de Liga 1, echipele Farul Constanța și CFR Cluj se infrunta, sambata, de la 20:30. Un meci in care Betano te invita sa traiești duelul de la Ovidiu la un alt nivel cu noul Betano Master care ofera 1.000.000 surprize…

- Echipele CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe se infrunta, sambata seara, de la ora 19:00, in deschiderea etapei a 4-a din playoff, in Liga 1. Un meci in care pentru CFR Cluj, echipa implicata in lupta pentru titlu, conteaza doar victoria, in timp ce Sepsi este o echipa care nu are nimic de pierdut in acest…

- Etapa a 3-a din playoff in Liga 1 se incheie, luni seara, de la 20:30, cu meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe și Rapid. Doua formații fara victorie pana acum in playoff și pentru care doar victoria conteaza in aceasta faza a campionatului, iar Betano te invita sa traiești duelul din Covasna la un alt nivel…

- Rapid București și Farul Constanța se intalnesc in Giulești in cadrul etapei cu numarul din play-off. Partida este una importanta pentru ambele formații. Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

- Etapa a doua din playoff, in Liga 1, propune pentru sambata seara (ora 21:45) duelul dintre Rapid București și Farul Constanța, echipa aflata pe primul loc al clasamentului. Este pentru a patra oara cand cele doua echipe se infrunta in actualul sezon, iar Betano te invita sa traiești duelul Rapid –…

- Prima etapa din play out in Liga 1 propune, luni, de la ora 18:00, duelul dintre FCU Craiova 1948 și ultima clasata CS Mioveni. Cele doua echipe s-au intalnit ultima oara cu mai puțin de o luna in urma, cand formația din Banie s-a impus pe teren propriu, cu 2-1. Remiza nu e opțiune pentru niciuna dintre…

- Farul Constanța și Rapid București vor juca sambata in derbiul ultimei etape a sezonului regular din cadrul Superligii de fotbal. Tot sambata se va disputa partida FC Argeș-Petrolul Ploiești.Prima partida a zilei va incepe la ora 17.30. FC Argeș și Petrolul Ploiești au nevoie de puncte pentru a evita…