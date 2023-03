Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe Rapid, scor 2-1, și incheie sezonul regular al SuperLigii pe primul loc. Gica Hagi spune ca mai e mult pana la titlu și a vorbit despre confuzia legata de biletele la meci. Gica Hagi, dupa Farul - Rapid 2-1 „In fotbal mai ai și noroc. Adrian Mazilu dovedește ca e un fotbalist tanar…

- FC Hermannstadt s-a impus sambata, in deplasare, scor 1-0, in fata formatiei Rapid Bucuresti, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Rapid a ratat un penalti in minutul 90+1 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Procurorii francezi au deschis o ancheta preliminara in cazul unui presupus viol comis de fotbalistul echipei Marocului si al clubului Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul Nicolae Ciuca a reacționat la ancheta de presa in care se arata faptul ca ministrul Muncii, Marius Budai, s-ar fi imbatat, iar ulterior a sunat mai multe colege de partid cu propuneri indecente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca a fost copleșit de numarul mare de reacții de susținere pe care le-a primit, dupa ce a fost acuzat de inspectorii ANI de abuz in serviciu. Printre liderii politici care l-au susținut public pe Nicușor Dan se numara Catalin Drula (liderul USR) și Ludovic…

- Cinci jucatori amatori de rugby din Argentina au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au omorat in bataie un tanar in fata unui club de noapte, in urma cu trei ani. Alti trei jucatori au primit sentinte de cate 15 ani de inchisoare, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- LPF a anuntat, miercuri, programul etapei a 22-a a Superligii, prima din 2023, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…