- Un remorcher multifunctional pentru operatiuni de salvare, stingerea incendiilor si spargerea ghetii de pe Dunare, care a costat peste 22,5 milioane de lei, a intrat, in mod oficial, incepand de marti, in flota Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati. Administratia Fluviala a Dunarii de Jos…

- Ziua Tineretului a fost marcata la Constanta si printr o actiune desfasurata la Oratoriul "Don Boscoldquo;, la care au participat si sportivi, si sportive, de la SSC Farul, Athletic Constanta si CSM Medgidia. "Promovarea sportului in randul tinerilor a fost mereu pentru SSC Farul o datorie, dar si o…

- Astazi se implinesc 44 de ani de la marcarea unuia dintre golurile de poveste din istoria FC Farul, cel al lui Ion Constantinescu, de la centrul terenului, in poarta Universitatii Craiova, intr un meci la Constanta, jucat pe 2 mai 1974 Pe un stadion care gemea de lume, in tribune fiind prezenti aproape…

- Autor: ANDO [Dam cu banul: Lovitura de stat sau Revolutie!] Galerie: View the full image Conspiratorii din '22 View the full image Conspiratorii din '22 Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Casa Avramide, situata in centrul orasului Tulcea, in vecinatatea Catedralei "Sf. Nicolaeldquo;, constituie una dintre cladirile de patrimoniu emblematice ale orasului de la sfarsitul secolului al XIX lea. Faptul ca aceasta casa de patrimoniu a facut obiectul unui proiect de restaurare conservare finantat…

- Remorcherul maritim FARUL al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati s-a aflat astazi, 30 martie 2018, la prima proba pe Dunare, la Galati. Remorcherul urmeaza sa intre in dotarea AFDJ Galati in luna aprilie. "Remorcherul Farul nu am reusit sa-l receptionam in cursul anului 2017, dar…

- Datorita topirii zapezii, debitul Dunarii este in crestere iar drumul judetean DJ 223 risca sa se scufunda.Autoritatile au decis sa instituie restrictii de tonaj de 7,5 tone 30km h pe DJ 223 tronsonul Hanul Morilor Cernavoda, incepand cu data de astazi, 28 martie a.c, ora 15.00.Sursa foto: DRDP Constanta…

- Atleta constanteana Ioana Emilia Colibasanu, de la CS Farul LPS "Nicolae Rotaruldquo; antrenoare, Carmen Botea , a cucerit doua medalii la etapa finala a Campionatului National de sala rezervat juniorilor 3, care s a disputat la Bacau.Ioana Emilia a fost singura reprezentanta a Constantei care a urcat…