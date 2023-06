Adrian Mazilu (17 ani) ar putea prinde transferul carierei in aceasta vara, iar Farul Constanța poate da o lovitura importanta pe piața transferurilor.Fotbalistul care a impresionat in sezonul recent incheiat la Farul, echipa care a devenit campioana a Romaniei, este urmarit la EURO 2023 U21 de echipe importante din Serie A.Mazilu a fost rezerva la meciul de debut la turneul final, scor 0-3, contra Spaniei. Emil Sandoi l-a trimis in teren pe fotbalistul Farului abia in minutul ...