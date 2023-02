Farul, pe modelul Hagi! Cele mai multe goluri din afara careului

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a XXIII-a a Superligii. In urma acestui rezultat, clujenii au revenit pe primul loc in clasament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Farul a caștigat dramatic meciul cu FCSB, 3-2, grație unor goluri marcate in minutele 90+5 și 90+6. Dupa o prima repriza fara goluri, cele doua echipe s-au descatușat in partea secunda, iar pe final trupa lui Gica Hagi a profitat de gafele din defensiva roș-albastra și a intors soarta meciului. Joyskim…

- Gheorghe Hagi a savurat din plin victoria cu care Farul trece inapoi pe prima poziție din Superliga, 3-2 pe terenul celor de la FCSB. Fotoreporterul GSP, Raed Krishan, a surprins cadru cu cadru explozia de bucurie a lui Gica Hagi, cand elevii sai au bifat intoarcerea extraordinara de scor. Iata imaginile…

- Impresarul Giovanni Becali anunța ca Farul l-a vandut luni seara pe Alexi Pitu, mijlocaș ofensiv de 20 de ani. Dupa ce presa din Anglia nota ca Rangers și cluburi din Premier League il urmaresc pe Pitu, Gica Hagi l-a cedat pe jucatorul sau in Ligue 2, la Bordeaux. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la Bordeaux…

- Inainte de meciul cu Farul (luni, 20:00), Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre croatul Marko Dugandzic. Atacantul de 28 de ani, cedat la inceputul sezonului de CFR Cluj la Rapid, a reușit un hat-trick in meciul cu Sepsi (3-0), ajungand la 12 goluri in 21 de partide. ...

- Farul i-a reziliat contractul lui Romario Benzar (30 de ani) pe cale amiabila, iar fundașul dreapta a semnat cu UTA. Farul continua curațenia de iarna. Romario Benzar este al șaselea jucator care parasește echipa lui Gica Hagi, dupa Jeremy Corinus, Ayrton Mboko, Robert Ion, Robert Moldoveanu și Gabriel…

- Dupa ce l-a prezentat pe Mateus Barbosa Santos, fotbalist care a evoluat ultima oara in tricoul lui FC Botoșani, Farul a anunțat azi doi noi jucatori: Nicolas Popescu și Rolandas Baravykas. FC Voluntari a anunțat marți ca mijlocașul Nicolas Popescu (20 de ani) se va intoarce la Farul, clubul lui Gica…

- Tiberiu Ghioane (41 de ani) a vorbit despre situația din Liga 1, dar și despre viitorul echipei naționale. Fostul mijlocaș a fost prezent la Brașov la un turneu demonstrativ de fotbal in sala și a vorbit despre Liga 1, laudand munca depusa de Gica Hagi la Farul. Tibi Ghiaone: „Aș vrea ca Farul sa caștige…