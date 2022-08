Stiri pe aceeasi tema

- S au disputat, astazi, meciurile etapei intai a sezonului 2022 2023 din Liga a 3 a.In seria a treia, acolo unde evolueaza echipele din judetul Constanta, nou promovata Gloria Baneasa a primit vizita Farului Constanta II, iar partida s a incheiat la egalitate, 2 2. Pregatiti de Sorin Radoi si Marius…

- In acest weekend vor debuta intrecerile unui nou sezon de Liga a III a la fotbal.Echipa secunda a Farului face parte din Seria a III a si va debuta in campionat in deplasare, contra nou promovatei Gloria Baneasa.Partida este programata sambata 27 august , de la ora 18.00, pe stadionul din Baneasa. Farul…

- Echipa de pe litoral va face parte in noul sezon din Seria 1, iar pimul meci oficial va avea loc la 28 august, pe teren propriu. In editia 2022 2023 a Ligii a 2 a de fotbal feminin, va evolua si Farul Constanta, inregistrandu se astfel o premiera in istoria clubului de pe litoral, care n a mai avut…

- Trei echipe din judetul Constanta vor lua startul in editia 2022 20232 a Ligii a 3 a, vineri, 19 august, urmand a se stabili programul.Cele trei formatii sunt Farul Constanta II, Gloria Albesti si Gloria Baneasa nou promovata si vor evolua in seria a treia, alaturi de CS Amara, Dunarea 2005 Calarasi,…

- Final de cantonament cu un joc de pregatire pentru Lotus Baile Felix. Dupa zile cu cate doua antrenamente și cazare la Hotel Metropol, fotbaliștii bihoreni s-au duelat sambata cu Sportul Șimleu Silvaniei, colega din Seria 10 a Ligii a III-a.

- Tanarul atacant Adrian Mazilu a reusit o dubla pentru echipa secunda a "marinarilorldquo;.Farul Constanta II, echipa de Liga a 3 a, a disputat primul amical al verii, intalnind, in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, Gloria Baneasa, castigatoarea Ligii a 4 a a judetului Constanta si promovata in…

- Partida este gazduita de terenul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Farul Constanta sustine primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe teren propriu, cu FCU Craiova 1948. Partida este gazduita de terenul central al bazei sportive a…

- Inaintea debutului sezonului 2022-2023 al Superligii la fotbal, FCV Farul a disputat, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, un ultim meci amical, in compania divizionarei secunde CSA Steaua Bucuresti. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1). Chunchukov a adus Steaua in avantaj,…